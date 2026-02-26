¡Cuidado con Winder Véliz! Entérate de sus cuatro cartas bajo la manga para la R10

Suscríbete a nuestros canales

El destacado aprendiz Winder Véliz estuvo presente, la mañana de este jueves 26 de febrero en la jornada de ajustes y tomó su tiempo para conversar en entrevista para Meridiano Web acerca de sus cuatro montas para la reunión 10.

Winder Véliz: Montas R10 La Rinconada Datos Hípicos

El látigo habló sobre los detalles de las condiciones físico-atlética de cada uno de los ejemplares a fin que los aficionados hípicos pongan el ojo avizor al momento de hacer las combinaciones.

Saludos Winder, ante todo agradecido por conceder la entrevista para nuestros lectores de este medio digital y para los aficionados hípicos. Tienes cuatro compromisos. Inicia en la cuarta prueba con la yegua Waya Waya de Abraham Campos y corre seguida

-Esta yegua la conozco a la perfección, es muy atropelladora. Efectivamente viene de llegar segunda conmigo y a este tiro de los 1.100 metros la favorece mucho. Esperamos que esta vez estaremos decidiendo.

Tu siguiente compromiso es en la quinta competencia con el ejemplar Base Armador del trainer Eliecer Gómez. Recordamos ese final cerrado y de foto con Brother Will ¿Cómo se encuentra el caballo?

-Este caballo se encuentra en óptimas condiciones, se mantiene bien. Perdió una carrera increíble conmigo y esta vez con el favor de Dios estaremos decidiendo la carrera.

Compromisos 5y6: R10 La Rinconada

En la octava del programa, segunda válida para el juego del 5y6 tendrás la conducción del castaño Golden Je.

-Es un ejemplar que su trainer Rubén Lanz me da la oportunidad para montarlo. Lo he trabajado. Ayer lo ajusté y hoy lo trabajé suave. Se siente muy bien. Ojalá este caballo pueda lograr su primer triunfo del año con el trainer Rubén Lanz.

Para cerrar tus compromisos Winder, en la cuarta válida montarás la yegua Linda Estefanía.

-Una yegua que no he podido galopar. Ella tiene su carácter. La observé con su galopador y se encuentra bien. Muy agradecido con su trainer Gabriel Márquez por darme la oportunidad.

Antes de culminar la entrevista, el efectivo aprendiz envió está invitación: Los invito a visitar estas instalaciones del hipódromo La Rinconada el día domingo además de sellar el 5y6.