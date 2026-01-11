MLB: ¿Eugenio Suárez está cerca de firmar para la temporada 2026?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada muerta de la Major League sigue dando de qué hablar y más aún cuando se habla de la agencia libre. La reciente firma de Alex Bregman con los Cachorros de Chicago por cinco años y 175 millones de dólares podría abrir un poco más el mercado del venezolano y tercera base Eugenio Suárez.

En ese nuevo escenario, el antesalista de 34 años sigue sin contrato, pero su perfil ofensivo lo coloca como uno de los más atractivos para esas organizaciones que desean dar un salto de calidad para lo que será la campaña 2026.

El rendimiento de Suárez en la temporada 2025 respalda su valor en el mercado. No solo fue uno de los mejores toleteros en la caja de bateo, sino que se convirtió en uno de los dolores de cabeza más constantes para los lanzadores rivales.

Eugenio Suárez - MLB

En 159 compromisos disputados en la pasada zafra, acumuló 588 turnos al bate y conectó 134 imparables, incluidos 28 dobles y 49 cuadrangulares. Asimismo, impulsó 118 carreras y anotó en 91 oportunidades, pese a cerrar con promedio ofensivo de .228.

Cada uno de estos números lo ubican entre los principales referentes en las mejores estadísticas ofensivas de la Gran Carpa. Algo que, sin duda, habla muy bien de su campaña más reciente y de lo que puede seguir haciendo en los próximos años.

Entre los posibles destinos que surgen en el radar aparecen los Piratas de Pittsburgh, Marineros de Seattle y Medias Rojas de Boston, entre otros.

Finalmente, Eugenio Suárez será uno de los temas más importantes en los próximos días, por lo que puede ser su contrato y con qué organización puede seguir su trayectoria en el mejor béisbol del mundo.