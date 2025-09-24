Premios Juventud 2025: artistas que se presentarán en la gala en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Los Premios Juventud 2025 están a la vuelta de la esquina, este próximo jueves 25 de septiembre se trasmitirá en vivo desde la Ciudad de Panamá, siendo la primera vez en su historia que se celebra fuera de Estados Unidos.

Para esta edición número 22, Bad Bunny y Danny Ocean son los máximos nominados, siguiéndole los pasos está: Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma. Como cada año, los momentos más esperados no solo son conocer a los galardonas, sino ver las actuaciones que mantendrán la energía al máximo en el Centro de Convenciones Figali.

Premios Juventud 2025 será conducido por Alejandra Espinoza, Clarissa Molina y Nadia Ferreira; el evento con una duración de 3 horas tendrá a los homenajeados como “Agentes de Cambio”.

Presentaciones en Premios Juventud 2025

Si hay algo para estar seguros, es que las presentaciones para Premios Juventud 2025 estarán a la altura de otros años y los televidentes no tendrán ni un segundo de pausa para disfrutar de lo mejor de la música latina.