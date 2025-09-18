Karol G es criticada en redes sociales por su show en El Vaticano

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 13 de septiembre, la cantante colombiana Karol G hizo historia al presentarse en el evento “Grace of the World”, celebrado en la Plaza de San Pedro de El Vaticano, un hito que, sin duda alguna, engalana el historial de la reggaetonera.

Además de cantar en solitario, tuvo la oportunidad de compartir tarima con el legendario Andrea Bocelli, regalando una versión conjunta de “Vivo por ella”, la cual estrenaron en octubre del año 2024, lo que le “puso los pelos de punta” a más de uno en la Santa Sede.

Karol G no convenció a todos

En los días previos al evento, ‘La Bichota’ compartió en redes sociales fragmentos del ensayo que anticipaban una inolvidable presentación. Se le vio concentrada, entregada, ajustando cada nota para rendirle honor al clásico de 1996 que el italiano interpretó originalmente con Marta Sánchez.

No obstante, en medio de cientos de mensajes de felicitaciones, la antioqueña fue bastante juzgada por su voz, pues, a su juicio la cantante debería dedicarse solo al reggaetón.

Comentarios como: “Karol no tiene la voz para esa canción”, “A mí no me gustó, se quedó muy corta” y “Vamos a ser realistas, esta niña no tiene ni voz, ella solo es víctima del nuevo mercado”, se hicieron sentir en las redes sociales.

“Estuvo de terror! Next”, “Payasa”, “Karol G ha destrozado un clásico de la música”, “Debió entrenar su voz, no hay excusas”, “Canta horrible”, fueron otros cuestionamientos de los internautas hacia la colombiana.

Apoyo y emociones por su presentación

No obstante, abundan los mensajes de apoyo, en los que resaltan la valentía de la artista y, la constancia que ha mantenido para lograr sus sueños, pues, es innegable que, desde que alcanzó la fama, no ha parado de trabajar y cautivar a millones de fanáticos.

“Que bella la verdad q es emocionante me da mucho gusto bravo y muchas felicidades”, “A mí me parece que sonó muy bien”, “Mujer grande que nos representa, ella tiene una linda voz”, “Hermosa y auténtica, verla en otra faceta fue maravilloso”, opinaron los usuarios.

Tras el espectáculo, Karol G cuyo nombre real es Carolina Giraldo, recurrió a su Instagram para manifestar su emoción por lo vivido e incluso, afirmó haber experimentado “el Nirvana en su estado más puro”.

Asimismo, resaltó que: “Nadie pero nadie me arranca la emoción y el orgullo que siento por mí y los míos”, un claro mensaje de que continuará labrando su camino pese a los juicios que recibe.