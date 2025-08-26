Karol G se adentra por primera vez en el Cabaret de París con 8 shows

Suscríbete a nuestros canales

La capital francesa se prepara para vibrar bajo el ritmo de la explosión latina que ofrece Karol G, quien recientemente marcó un hito en su carrera al convertirse en la primera artista latina en pisar el legendario escenario del Crazy Horse París.

La superestrella colombiana ofrecerá ocho presentaciones exclusivas, transformándose en una auténtica Crazy Girl con un espectáculo que promete romper los moldes de este famoso cabaret.

Karol G ¡lista para el Cabaret!

La puesta en escena se diseñó especialmente para ella, entre merengue, bachata y mambo, todo con la elegancia estética del cabaret, en un vibrante show visual que hará latir corazones desde el histórico salón de Crazy Horse.

El poder femenino y la sensualidad clásica se fusionarán bajo la dirección de Andrée Deissenberg y Arturo Rico, con coreografía a cargo de la aclamada Danielle Polanco, colaboradora de estrellas como Beyoncé, Janet Jackson y Jennifer López.

Tras la noticia, ‘La Bichota’ expresó su admiración por este espectáculo: “La primera vez que vi e3l show de Crazy Hore París, quedé completamente impresionada y me enamoré de la magia que veía en ese escenario”.

“Estoy muy emocionada de formar parte de este mundo único. Quiero transmitir esa energía valiente, libre y segura de sí misma en mis actuaciones, así como lo hago a través de mi música y en mi más reciente álbum, Tropicoqueta”, añadió la antioqueña.

Fechas y entradas

Esta producción de lujo se podrá presenciar desde el 25 al 28 de septiembre de 2025 y, los tickets ya están disponibles en la web oficial del cabaret, con distintas experiencias desde 110 euros hasta 495, incluyendo opciones como: