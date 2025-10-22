NBA: Ni los 43 de Luka Doncic salvan a Los Ángeles Lakers de Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

La NBA dio inicio a la temporada 2025-2026 con dos verdaderos juegazos. Luego de la victoria en doble tiempo extra de Oklahoma City Thunder sobre Houston Rockets, los fanáticos de baloncesto tuvieron la oportunidad de ver el enfrentamiento entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors.

Lakers no pudieron ante Warrios

El partido de inicio sabía que no contaría de inicio con una de las mejores rivalidades de la historia de la NBA, Stephen Curry contra LeBron James, esto debido a que el estelar alero de Lakers esta lesionado y se perderá las primeras semanas de temporada regular. Sin embargo el partido no perdía interes especialmente recordando que los angelinos ahora cuentan con Luka Doncic.

La primera mitad de acción entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors estuvo marcada por una paridad total e incluso de baja anotación para lo que ofrece la NBA en la actualidad. 55-54 era el marcador una vez finalizado los primeros 24 minutos de acción, pero eso cambiaría en la segunda mitad.

El despertar ofensivo en la segunda mitad de Jimmy Butler, Jonathan Kuminga y Stephen Curry le permitieron a Golden State llegar con ventaja de 11 al último periodo y a pesar de los 43 puntos anotados por Luka Doncic, Los Ángeles Lakers no pudieron remotar el duelo y terminaron perdiendo el duelo 119-109.

Los 43 de Doncic

A pesar de la derrota de Los Ángeles Lakers, el esloveno Luka Doncic tuvo un debut en esta temporada 2025-2026 de la NBA que de verdad es dificil de repetir. Fueron en total 43 los puntos anotados por Doncic, producto de 17-27 en tiros de cancha, 2-10 en triples y 7-10 en tiros libres.

Además de esos 43 puntos de Doncic completó su planilla con 12 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y 1 bloqueo. Todo esto en 41 minutos de los 48 posibles y en donde solo perdió 3 balones.

Próximo duelo Lakers vs Warriors

Este es apenas el primero de cuatro compromisos que tendremos entre Los Ángeles Lakers y Golden State Warriors en esta temporada de la NBA. Sin embargo, habrá que esperar bastante para ver el siguiente duelo entre los de Doncic y Curry, ya que el segundo duelo entre ellos esta estipulado para el 7 de febrero de 2025.