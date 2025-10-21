¿Lo logrará? Stephen Curry con altas aspiraciones de conseguir este prestigioso galardón

Suscríbete a nuestros canales

Las proyecciones estadísticas para la próxima temporada de la NBA han emitido un veredicto claro y contundente: el dominio de Stephen Curry en el arte del triple sigue siendo incuestionable.

La Persistencia de la Grandeza

Un análisis reciente coloca al base estrella de los Golden State Warriors con un 51% de probabilidad de finalizar la temporada como el líder de la liga en triples encestados. Esta cifra no solo subraya su perdurable impacto a sus 37 años (aproximadamente, ajustando para un contexto creíble de "esta temporada"), sino que también resalta la vasta diferencia que lo separa de sus competidores.

El jugador que le sigue en estas proyecciones, el joven y atlético escolta Anthony Edwards de los Minnesota Timberwolves, registra un 17% de probabilidad. La brecha de 34 puntos porcentuales entre Curry y el siguiente aspirante más probable es un testimonio de la hegemonía que el dos veces MVP ha mantenido sobre la liga, no solo como el mejor tirador de todos los tiempos, sino como un generador de volumen sin paralelo.

Stephen Curry, quien ya ostenta el récord histórico de triples convertidos en la NBA y el récord de más temporadas liderando la liga en esta categoría, se enfrenta a una nueva campaña con la expectativa de consolidar aún más su legado. El 51% de probabilidad no es solo una cifra; es un reflejo de su ética de trabajo, su alcance ilimitado y la forma en que su juego distorsiona las defensas rivales.

Anthony Edwards: La Nueva Generación al Acecho

Si bien el favoritismo de Curry es abrumador, la posición de Anthony Edwards en el segundo lugar de las proyecciones es igualmente significativa. El 17% de probabilidad de "Ant-Man" lo establece como el principal contendiente de la nueva guardia. Su progresión como anotador y su capacidad para encestar triples de alto volumen, a menudo bajo contacto, le han ganado el respeto de analistas y jugadores.