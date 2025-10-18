¿Stephen Curry intercedió? Golden State Warriors planea volver a firmar a Seth Curry

Suscríbete a nuestros canales

En un desarrollo que subraya la complejidad de la gestión del tope salarial y el compromiso del equipo con la profundidad de su plantilla, los Golden State Warriors han trazado un plan para volver a fichar al escolta tirador Seth Curry el próximo mes, tras un breve pero necesario movimiento administrativo.

La franquicia ha ejecutado una maniobra estratégica para optimizar su espacio salarial, lo que requirió la salida temporal de Curry de la nómina antes del inicio de la temporada regular. Esta acción, si bien temporal, es puramente económica y no refleja una falta de compromiso con el jugador. El objetivo es claro: asegurar la presencia a largo plazo del reconocido francotirador en el equipo.

Una Reunión Familiar con Tinte Estratégico

Seth Curry, quien recientemente se unió a los Warriors en un acuerdo de un año, había completado el 'Training Camp' y la pretemporada con el equipo, experimentando por primera vez el sueño de compartir vestuario profesional con su hermano, Stephen Curry.

Su salida de la plantilla principal se realiza por motivos de límite salarial, un paso previsto para que el equipo cumpla con las estrictas regulaciones financieras de la NBA en el inicio de la temporada.

"Desde el primer día, la integración de Seth en nuestra 'Cultura' ha sido perfecta," declaró una fuente interna del equipo. "Este movimiento es un requisito de la liga en el contexto de nuestro tope salarial. La intención siempre ha sido que Seth Curry sea un Warrior por el resto de la temporada, aportando su élite de tiro y profundidad de banquillo."

El Calendario del Re-Fichaje

Los informes indican que el plan de los Warriors es esperar hasta la fecha límite contractual que permita a Curry reincorporarse al equipo, probablemente a mediados de noviembre. En ese momento, la ventana de oportunidad se abrirá para que Golden State lo firme nuevamente en la plaza número 15 de su plantilla.