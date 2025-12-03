El Barcelona habla sobre la posible llegada de Lionel Messi: "Siempre puede aportar algo"

Suscríbete a nuestros canales

La reciente publicación de Lionel Messi en el Spotify Camp Nou disparó inmediatamente las esperanzas y la imaginación de los aficionados del FC Barcelona.

La posibilidad de ver al astro argentino, la máxima leyenda del club, vistiendo nuevamente la camiseta azulgrana, incluso en una cesión a corto plazo, comenzó a circular con fuerza en el entorno culé.

Sin embargo, el director deportivo del club, Deco, ha salido al paso de estos rumores para bajar la euforia y poner un punto de realidad a las especulaciones.

La postura oficial

En unas recientes declaraciones, el ex mediocampista portugués se mostró tajante sobre la inviabilidad de un regreso de Messi en el corto plazo, centrando su argumento en la situación contractual del jugador.

"¿Leo Messi cedido a corto plazo? No lo creo posible. Leo tiene contrato. No creo que se haya mencionado nunca…", explicó.

Pese a descartar un fichaje inminente, el director deportivo no pudo obviar la trascendencia y el valor futbolístico que Lionel Messi sigue representando. Deco reconoció la calidad atemporal del campeón del mundo y su capacidad para seguir marcando la diferencia:

"Messi siempre es Messi, siempre puede aportar algo; pero no es algo de lo que hablaremos ahora."

Cierra la opción de una cesión

Los rumores se avivaron por el periodo de inactividad que tradicionalmente tienen los clubes de la MLS al final de su temporada. Estos parones han sido aprovechados por otros jugadores en el pasado para ser cedidos temporalmente a clubes europeos.

No obstante, Deco ha sido claro al señalar que, en el caso de Messi, con un contrato blindado y siendo la figura central del proyecto del Inter Miami, este tipo de movimiento no es realista.

Con estas declaraciones ha dejado la puerta entornada a una posible conversación futura, pero ha recalcado que la prioridad del FC Barcelona es trabajar con la plantilla que tienen disponible y luchar por los títulos de la temporada 2025-2026.