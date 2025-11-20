¡Promesa a la vista! Messi jura volver al Camp Nou: "Es mi lugar, mi casa"

Suscríbete a nuestros canales

La afición del FC Barcelona recibió un mensaje cargado de ilusión directamente de su máximo ídolo. Durante un homenaje organizado por el diario Sport, que lo reconoció como el "jugador más querido de la historia del Barça", Lionel Messi no solo agradeció el gesto, sino que hizo una promesa que encendió la esperanza de los seguidores culés.

El actual jugador del Inter Miami, visiblemente conmovido, reafirmó su amor por la ciudad y el club donde pasó la mayor parte de su vida:

“Obviamente, voy a volver. Voy a estar presente en el estadio como un hincha más. Como dije siempre, es mi lugar, mi casa”, declaró Messi.

Un deseo incumplido y un lazo inquebrantable

Más allá de la promesa de regresar como aficionado, Messi compartió un sentimiento de profundo arraigo hacia el club que lo vio nacer como profesional. El astro argentino confesó que, si bien se siente feliz en su actual etapa, el deseo de haber permanecido en el Camp Nou siempre estuvo presente.

"Es mi casa, mi lugar, mi gente. Me hubiese gustado hacer toda mi carrera ahí sin tener que irme a otro club", mencionó.

Esta declaración toca la fibra más sensible de los aficionados, que aún lamentan su salida. El hecho de que la superestrella mundial insista en que Barcelona es su hogar subraya la conexión emocional que mantiene con la institución a pesar de la distancia y el tiempo.

Aunque el regreso profesional es, por ahora, una quimera, la promesa de verlo de nuevo en las tribunas del Camp Nou, viviendo el fútbol como "un hincha más", es suficiente para alimentar la ilusión de la afición. El lazo entre el astro argentino y el FC Barcelona, una vez más, demuestra ser para toda la vida.