Lionel Messi confesó que esta situación lo tomó por sorpresa

El campeón del mundo, Lionel Messi, está dando la vuelta al mundo, un hecho nada extraño dada la figura que es en el mundo del fútbol. Sin embargo, esta vez su aparición en los medios no es por una de las jugadas a las que tiene acostumbrado a sus seguidores, sino a las palabras que dejó en una reciente entrevista.

La charla fue registrada en exclusiva con el diario Sport, por donde tocó distintos temas de su vida, carrera, Barcelona, etcétera. Uno de lo más peculiares estuvo en una confesión de una noticia que lo tomó por sorpresa.

La misma está atada a Jordi Alba, quien es uno de sus mejores amigos en el fútbol y compañero en el Inter Miami, que además fue tendencia por anunciar que finalizada la temporada con el cuadro rosa se retiraría formalmente del balompié.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre el retiro de Jordi Alba?

Contrario a lo que muchos pueden imaginar, por ser Leo un asiduo compañero de Alba y por compartir espacios fuera de los terrenos de juego.

"La verdad que fue muy raro sobre todo la situación de Jordi (Alba) porque no lo esperábamos. Con Busi, por ahí, lo veníamos hablando más y él ya lo venía analizando y diciendo", expresó.

Y agregó: "Nos agarró un día en el vestuario y nos dijo que lo iba a comunicar, que se retiraba sin previo haberlo hablado o comentado antes. Fue de un día para el otro para nosotros y fue más sorprendente".

"Pero sí, es una lástima porque más allá de lo que disfrutamos dentro de la cancha, también somos amigos. Empezamos este desafío de venir a Miami de inicio juntos. Bueno, también ven que cada vez queda menos y se va acercando el momento de todo", comentó.

Estas palabras de Lionel Messi vienen justamente de uno de los mejores socios que ha tenido Jordi Alba dentro del campo, en el que dejaron registros de innumerables asistencias.