Dos goles y a semifinales: Lionel Messi lidera la goleada del Inter Miami sobre Nashville

El Inter Miami de Lionel Messi aseguró su boleto a la siguiente ronda de los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) al derrotar categóricamente al Nashville SC este sábado, con una actuación estelar que incluyó dos goles del astro argentino.

El conjunto de Florida se medirá ahora en las Semifinales de la Conferencia Este al FC Cincinnati, equipo que dejó en el camino al Columbus Crew.

Pasajes Clave del Encuentro

El Inter Miami entró al crucial partido con una baja sensible: la ausencia del delantero uruguayo Luis Suárez, quien cumplió una suspensión de un juego impuesta por el comité disciplinario de la MLS por "conducta violenta" durante el Juego 2 de la serie la semana pasada.

A pesar de no contar con el veterano goleador, el Inter Miami se puso en ventaja temprano, con la aparición del capitán:

· Minuto 10: Messi tomó posesión del balón en el último tercio de cancha y, con una clásica definición, disparó un tiro colocado en la esquina inferior derecha de la portería, abriendo el marcador.

Messi duplicó la ventaja al final de la primera mitad con la asistencia de Mateo Silvetti, el joven atacante que el entrenador Javier Mascherano eligió para reemplazar a Suárez en la alineación titular.

Dominio y Goleada

El Inter Miami continuó dominando en el complemento. Tadeo Allende marcó dos goles en un lapso de cinco minutos para asegurar su boleto a la siguiente ronda.

A pesar de los 11 disparos de Nashville durante todo el encuentro, el portero Rocco Ríos Novo mantuvo su arco invicto, logrando la primera valla en cero del equipo en la postemporada 2025.

La Imparable Racha de Messi

El astro argentino, quien recientemente ganó la Bota de Oro como máximo goleador de la temporada regular, terminó la serie de tres juegos contra Nashville con cinco goles.

Con esta actuación, Messi acumula 12 goles en solo siete partidos de carrera contra el Nashville SC desde su llegada a la MLS en julio de 2023, la mayor cantidad que le ha marcado a cualquier oponente de la liga.