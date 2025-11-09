Remontada, expulsión y penales: Minnesota deja fuera a Seattle y jugará la semifinal

Suscríbete a nuestros canales

Minnesota United protagonizó una noche inolvidable en los Playoffs de la Major League Soccer (MLS) este sábado, al derrotar a Seattle Sounders en una dramática tanda de penales tras un empate de alto voltaje en el tiempo reglamentario (3-3). Con esta victoria, el conjunto de las Ciudades Gemelas avanza a la siguiente fase.

Montaña Rusa de Emociones en el Allianz Field

El partido, disputado bajo temperaturas cercanas a cero, fue una verdadera montaña rusa que se definió por la resiliencia de los locales y los errores de los visitantes. Los Sounders, que llegaron como campeones de la Leagues Cup 2025, golpearon primero con dos "zarpazos" tempranos:

Minuto 5: El eslovaco Albert Rusnák abrió el marcador.

Minuto 8: El estadounidense Danny Musovski amplió la ventaja (0-2).

Minnesota logró descontar rápidamente con un majestuoso tiro libre del argentino Joaquín Pereyra en el minuto 19, poniendo el 1-2.

La Expulsión y la Increíble Reacción

La situación se complicó drásticamente para Minnesota en el minuto 41, cuando el hondureño Joseph Rosales fue expulsado por una agresión (un cabezazo propinado a Jesús Ferreira) tras una discusión, dejando a los locales con diez hombres.

Pese a la inferioridad numérica, los Loons firmaron una enorme e inesperada reacción en el segundo tiempo, impulsada por la garra y la afición, logrando dar la vuelta al marcador:

Minuto 62: El colombiano Jefferson Díaz empató el partido (2-2).

Minuto 71: El estadounidense Anthony Markanich completó la remontada (3-2), desatando la euforia en las gradas congeladas.

La euforia local se contuvo cuando Jordan Morris colocó el empate final (3-3) en el minuto 88, forzando la prórroga y, finalmente, la tanda de penales.

Seattle Desperdicia la Ventaja

Seattle Sounders, que jugó con un futbolista más desde el minuto 41 y que además es un equipo con experiencia en el Mundial de Clubes, lamentará haber dejado escapar una ventaja de dos goles.

El drama se extendió a la tanda de penales, donde el Sounders desperdició dos lanzamientos cruciales para sellar el triunfo. Uno de los fallos más notables fue el del joven internacional mexicano Obed Vargas, lo que permitió a Minnesota avanzar.

Lo que Sigue

Minnesota United jugará ahora la Semifinal de la Conferencia Oeste contra el ganador del desempate entre el nuevo equipo de expansión San Diego FC y Portland Timbers, cuyo partido está programado para el domingo.