MLS sanciona a Luis Suárez por "conducta violenta" antes del partido decisivo

El delantero uruguayo del Inter de Miami, Luis Suárez, fue suspendido este miércoles por la Major League Soccer (MLS) debido a un nuevo problema de conducta dentro de la cancha. El conjunto rosa debe ganar el sábado 8 de noviembre ante Nashville SC en el tercer y decisivo partido de los Playoffs de la MLS Cup, o su temporada terminará.

La sanción

La suspensión del jugador charrúa será por un encuentro y una multa cuya cantidad no fue revelada, de acuerdo a lo señalado por la MLS. Suárez se perderá el trascendental juego de este fin de semana en casa ante el mismo rival, Nashville SC.

El Comité Disciplinario de la MLS argumentó la suspensión por "conducta violenta" e "antideportiva" por el incidente ocurrido el pasado fin de semana, específicamente por patear al hondureño Andy Nájar de Nashville SC.

La acción se produjo a los 71 minutos del Juego 2 de la serie de playoffs, disputado el 1 de noviembre. Aunque el árbitro y el VAR no sancionaron con falta en la jugada, la MLS aplicó la sanción de oficio basándose en sus reglas, que permiten al comité emitir una suspensión de forma unánime incluso si no se sancionó falta en tiempo real.

En la jugada, Suárez extendió su pierna derecha y golpeó a Nájar cuando ninguno de los dos estaba cerca del balón.

Referente anterior

La MLS ya había suspendido a Suárez anteriormente esta temporada por tres partidos de la liga regular tras escupir a alguien durante una pelea después de la derrota de Inter Miami ante Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

Además, la Leagues Cup sancionó a Suárez con seis partidos futuros en su torneo. La MLS tomó medidas a pesar de que los actos que empañaron el final de ese partido no ocurrieron en un compromiso de liga.

Suárez ha cumplido suspensiones en tres ocasiones más durante su carrera por morder a oponentes.