Mundial Sub-17

Mundial Sub-17: Irlanda, Chequia, y Mali brillan en el cierre de la jornada inaugural

Con estos resultados, los 48 equipos completaron sus primeros compromisos y se preparan para la segunda fecha

Por

Daniel Morales
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 12:11 am
Mundial Sub-17: Irlanda, Chequia, y Mali brillan en el cierre de la jornada inaugural
Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial de la FIFA categoría Sub-17 sigue al rojo vivo tras la culminación de la primera jornada de la fase de grupos. Los resultados, que se disputaron a lo largo de tres días, dejaron varias sorpresas y algunas goleadas que perfilan a los primeros candidatos y a los favoritos de cada zona.

NOTAS RELACIONADAS

Entre los resultados más inesperados del cierre de la jornada, que se llevó a cabo este miércoles, destacaron el triunfo de la debutante Uzbekistán sobre la sudamericana Paraguay (2-1) y la contundente victoria de Mali ante Nueva Zelanda (3-0).

A continuación, un resumen de la actividad de los últimos cuatro grupos en saltar a la cancha:

  • Grupo I

En el primer compromiso del grupo I, la República Checa no tuvo piedad ante su similar de Tayikistán, a la que derrotó seis goles por uno; Mientras que los Estados Unidos venció por la mínima al combinado de Burkina Faso.

  • Grupo J

En el marco del grupo J, la selección de Irlanda derrotó cuatro goles por uno al combinado de Panamá; mientras que la oncena asiática de Uzbekistán doblegó dos goles por uno a la sudamericana Paraguay.

  • Grupo K

En el primer compromiso se midieron europeos y sudamericanos. La selección de Francia se midió ante el combinado de Chile. Compromiso que culminó con marcador de dos goles por cero a favor del conjunto galo.

El segundo cotejo de este grupo enfrentó a la selección de Canadá y su similar de Uganda. Cuyo compromiso culminó con marcador de dos goles por uno a favor del combinado norteamericano.   

  • Grupo L

La jornada número uno de la Copa Mundial Sub-17, culminó con la acción del grupo L. La selección de Austria derrotó un gol por cero a la selección de Arabia Saudita; mientras que en el segundo compromiso de dicho grupo, el combinado de Mali aplastó a su similar de Nueva Zelanda tres goles por cero.

El camino a octavos comienza a definirse

Con estos resultados, los 48 equipos completaron sus primeros compromisos y se preparan para la segunda fecha, que promete ser clave para definir a los clasificados a los octavos de final. El torneo se celebra de forma anual en Catar y contará con 48 equipos en su edición 2025.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo LVBP Alberth Martínez Oswaldo Vizcarrondo Vinotinto Sub-17
Jueves 06 de Noviembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol