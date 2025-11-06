Mundial Sub-17: Irlanda, Chequia, y Mali brillan en el cierre de la jornada inaugural

Suscríbete a nuestros canales

La Copa Mundial de la FIFA categoría Sub-17 sigue al rojo vivo tras la culminación de la primera jornada de la fase de grupos. Los resultados, que se disputaron a lo largo de tres días, dejaron varias sorpresas y algunas goleadas que perfilan a los primeros candidatos y a los favoritos de cada zona.

Entre los resultados más inesperados del cierre de la jornada, que se llevó a cabo este miércoles, destacaron el triunfo de la debutante Uzbekistán sobre la sudamericana Paraguay (2-1) y la contundente victoria de Mali ante Nueva Zelanda (3-0).

A continuación, un resumen de la actividad de los últimos cuatro grupos en saltar a la cancha:

Grupo I

En el primer compromiso del grupo I, la República Checa no tuvo piedad ante su similar de Tayikistán, a la que derrotó seis goles por uno; Mientras que los Estados Unidos venció por la mínima al combinado de Burkina Faso.

Grupo J

En el marco del grupo J, la selección de Irlanda derrotó cuatro goles por uno al combinado de Panamá; mientras que la oncena asiática de Uzbekistán doblegó dos goles por uno a la sudamericana Paraguay.

Grupo K

En el primer compromiso se midieron europeos y sudamericanos. La selección de Francia se midió ante el combinado de Chile. Compromiso que culminó con marcador de dos goles por cero a favor del conjunto galo.

El segundo cotejo de este grupo enfrentó a la selección de Canadá y su similar de Uganda. Cuyo compromiso culminó con marcador de dos goles por uno a favor del combinado norteamericano.

Grupo L

La jornada número uno de la Copa Mundial Sub-17, culminó con la acción del grupo L. La selección de Austria derrotó un gol por cero a la selección de Arabia Saudita; mientras que en el segundo compromiso de dicho grupo, el combinado de Mali aplastó a su similar de Nueva Zelanda tres goles por cero.

El camino a octavos comienza a definirse

Con estos resultados, los 48 equipos completaron sus primeros compromisos y se preparan para la segunda fecha, que promete ser clave para definir a los clasificados a los octavos de final. El torneo se celebra de forma anual en Catar y contará con 48 equipos en su edición 2025.