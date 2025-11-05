Estrella de la Vinotinto Sub-17 se lesiona y enciende las alarmas en el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La euforia generada por la histórica goleada 3-0 de la Vinotinto Sub-17 sobre Inglaterra en el debut mundialista ha sido opacada por una seria preocupación en el seno de la selección nacional.

El mediocampista y una de las figuras clave del esquema de Oswaldo Vizcarrondo, Henrry Díaz, no pudo asistir al entrenamiento de este miércoles en Qatar debido a molestias físicas, poniendo en riesgo su participación en el crucial partido de la segunda jornada del Grupo E contra Egipto.

En reposo y bajo observación

Según reportes del periodista Elías López, Henrry Díaz, quien es considerado uno de los talentos más promisorios de esta generación y fue recientemente incluido en la lista 'Next Generation 2025' de las mejores 60 promesas mundiales, sufrió un esguince durante el encuentro frente a los ingleses.

La lesión obligó al joven centrocampista a abandonar el campo en camilla. Si bien en un principio se tenía cauteloso optimismo, el dolor ha aumentado considerablemente en las últimas horas.

Como medida de precaución y para enfocar todos los esfuerzos en su recuperación, el cuerpo médico decidió que se quedara en el hotel de concentración realizando trabajos específicos de fisioterapia y reposo activo.

Baja sensible en la medular

La posible ausencia de Henrry Díaz, apodado por algunos como 'El Mago' por su visión de juego y capacidad para generar fútbol, representa un desafío mayúsculo para Oswaldo Vizcarrondo. El talento del Monagas es el motor del mediocampo, aportando tanto en la recuperación como en la creación de juego ofensivo.

El cuerpo técnico y todos los fanáticos de la Vinotinto Sub-17 cruzan los dedos esperando un diagnóstico favorable que le permita estar, al menos, en el banquillo.

De no ser posible, el técnico venezolano deberá activar su plan B para reestructurar la medular y asegurar que el equipo no pierda la solidez y el dinamismo que lo llevaron a conseguir una victoria memorable en su debut.