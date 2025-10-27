¡Invictos! La Vinotinto Sub-17 cierra con victoria su participación en torneo premundialista

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 ha concluido de manera positiva su participación en la Dubái Youth Challenge, el último torneo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025.

El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo logró una importante victoria en la cuarta y última jornada, cerrando así el cuadrangular invicto y con un balance de resultados que demuestra su competitividad.

Victoria para cerrar con broche de oro

En su último compromiso, la Vinotinto se impuso con autoridad a Burkina Faso con un marcador de 2-0. Los goles del triunfo fueron obra de Diego Claut, quien transformó un penal; y Román Davis, que cerró el partido con una gran definición.

El torneo de Dubái, enfocado en la aclimatación y el fogueo ante estilos de juego no sudamericanos (Asia y África), resultó en una prueba sólida para la selección:

Rival Resultado Anotadores Uzbekistán Empate 1-1 David García Uganda Empate 1-1 Wiliander Muñoz Marruecos Empate 3-3 Andrés Bolaño, David García y Yerwin Sulbaran Burkina Faso Victoria 2-0 Diego Claut y Román Davis Balance Final 1 Victoria y 3 Empates Invictos

El haber terminado invicto en este cuadrangular internacional, con rivales de distintas confederaciones, refuerza la confianza del equipo en su capacidad de competir en cualquier escenario.

El último fogueo y el debut mundialista

Tras finalizar su periplo en Dubái, la hoja de ruta de la Vinotinto Sub-17 contempla un último compromiso clave antes de instalarse en la sede mundialista.

La selección jugará un amistoso contra Japón, siendo la oportunidad definitiva para que Oswaldo Vizcarrondo pruebe jugadores y sistemas de juego.

Posteriomente, el equipo se desplazará a Qatar para hacer su debut en el Mundial el próximo 4 de noviembre ante Inglaterra, una de las candidatas al título.

La preparación de la Vinotinto, que incluyó ser campeones en el Torneo Desarrollo UEFA/CONMEBOL y en el Canteras de América, concluye con sensaciones muy positivas, demostrando que este grupo llega al máximo evento de la categoría con una probada solidez competitiva y un alto nivel de exigencia.