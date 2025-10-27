¡Invictos! La Vinotinto Sub-17 cierra con victoria su participación en torneo premundialista

La Vinotinto Sub-17 ha concluido de manera positiva su participación en la Dubái Youth Challenge, el último torneo de preparación de cara a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2025.
El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo logró una importante victoria en la cuarta y última jornada, cerrando así el cuadrangular invicto y con un balance de resultados que demuestra su competitividad.
Victoria para cerrar con broche de oro
En su último compromiso, la Vinotinto se impuso con autoridad a Burkina Faso con un marcador de 2-0. Los goles del triunfo fueron obra de Diego Claut, quien transformó un penal; y Román Davis, que cerró el partido con una gran definición.
El torneo de Dubái, enfocado en la aclimatación y el fogueo ante estilos de juego no sudamericanos (Asia y África), resultó en una prueba sólida para la selección:
|Rival
|Resultado
|
Anotadores
|Uzbekistán
|Empate 1-1
|David García
|Uganda
|Empate 1-1
|Wiliander Muñoz
|Marruecos
|Empate 3-3
|Andrés Bolaño, David García y Yerwin Sulbaran
|Burkina Faso
|Victoria 2-0
|Diego Claut y Román Davis
|Balance Final
|1 Victoria y 3 Empates
|Invictos
El haber terminado invicto en este cuadrangular internacional, con rivales de distintas confederaciones, refuerza la confianza del equipo en su capacidad de competir en cualquier escenario.
El último fogueo y el debut mundialista
Tras finalizar su periplo en Dubái, la hoja de ruta de la Vinotinto Sub-17 contempla un último compromiso clave antes de instalarse en la sede mundialista.
La selección jugará un amistoso contra Japón, siendo la oportunidad definitiva para que Oswaldo Vizcarrondo pruebe jugadores y sistemas de juego.
Posteriomente, el equipo se desplazará a Qatar para hacer su debut en el Mundial el próximo 4 de noviembre ante Inglaterra, una de las candidatas al título.
La preparación de la Vinotinto, que incluyó ser campeones en el Torneo Desarrollo UEFA/CONMEBOL y en el Canteras de América, concluye con sensaciones muy positivas, demostrando que este grupo llega al máximo evento de la categoría con una probada solidez competitiva y un alto nivel de exigencia.