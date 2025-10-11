Oswaldo Vizcarrondo y su inspirador consejo para la "nueva" Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo ciclo de la selección de Venezuela inició con un sabor agridulce. En un partido disputado en Miami, La Vinotinto cayó derrotada ante la actual campeona del mundo, Argentina, por marcador de 1-0, gracias a un solitario gol del delantero del Inter de Milan, Lautaro Martínez.

Venezuela mostró una buena cantidad de cosas positivas, especialmente si tomamos en cuenta que fue una alineación prácticamente inédita, y que el rival que estaba en la otra acera es la mejor selección de la actualidad.

Eso sí, en la rueda de prensa posterior al compromiso, el seleccionador interino de Venezuela, Oswaldo Vizcarrondo, dejó en claro que, lejos de estar satisfecho, todavía queda muchísimo trabajo por hacer, y aprovechó la oportunidad para aconsejar públicamente a los jugadores, a quienes le pidió ir construyendo una identidad que consolide a nuestro país como un rival de cuidado en los próximos años.

Oswaldo Vizcarrondo pide identidad

En su rueda de prensa pospartido, el entrenador provisional de La Vinotinto, Oswaldo Vizcarrondo, destacó la importancia de que el futbolista venezolano empiece a crear desde adentro una identidad que ayude de gran manera a que los resultados dentro del campo se empiecen a dar.

"Mientras ellos tengan las ideas claras, seguramente podremos hacer algo distinto. Ellos tienen que generar algo distinto desde lo interno, que les de no solo la identidad de juego dentro del terreno de juego, sino también esa garra, ese ímpetu, esas ganas de representar bien a su país. Otros países lo tienen adherido porque nacen con eso; nosotros tenemos que sembrarlo", expresó el DT.