Miss Venezuela abre votaciones para bandas especiales: ¿Cómo votar?

Suscríbete a nuestros canales

El próximo jueves 30 de octubre, se celebra la Gala de Bandas Especiales del Miss Venezuela 2025, y desde ya están abierta las votaciones para elegir a tu candidata favorita.

Serán 18 bandas especiales que se entregarán, “cada una patrocinada por reconocidas marcas comerciales que año tras año se suman al prestigio del concurso”. Las 25 candidatas deberán encantar al público con su elegancia, simpatía y talento, cualidades que el público tomará en cuenta para votar.

¿Cómo votar por tu favorita?

A través de la página web del Miss Venezuela están abierta las votaciones, desde el jueves 9 hasta el miércoles 22 de octubre.

La organización aclara que: “Es importante destacar que esta etapa corresponde a la nominación de las candidatas. Los votos registrados ayudarán a definir al grupo de finalistas que disputarán cada banda en la gala previa a la noche final”.

Para que el voto sea tomado en cuenta, se debe seguir los siguientes pasos en la página web del concurso:

1. Abre tu navegador e ingresa a la dirección web oficial: www.missvenezuela.com.

2. Desplaza el cursor del mouse sobre el menú de navegación del sitio web.

3. Posiciona el cursor específicamente sobre la opción "Certamen" dentro del menú principal.

4. En el submenú que se despliega, haz clic en la opción "Bandas Interactivas 2025".