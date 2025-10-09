Miss Grand Venezuela se hace sentir en el desfile de traje de baño

Suscríbete a nuestros canales

Nariman Batthika Yanyi la representante de Venezuela en el Miss Grand Internacional 2025, tuvo la prueba de fuego en el certamen, traje de baño. La competencia se realizó en un resort, en el que la criolla desbordó presencia, actitud y belleza con un bañador de dos piezas.

La modelo y economista que se perfila como una de las grandes favoritas de la edición, salió con fuerza al desfile, demostrando la preparación que tuvo en el país a manos de Jacqueline Aguilera, tenedora de la franquicia, junto al equipo conformado por Esteban Velásquez y Jesús Tovar.

Comentarios encontrados

La oriunda del estado Monagas, ha despertado un gran debate en las redes sociales por su presentación en el desfile que suma puntos para clasificar. Para muchos Nariman reflejó seguridad y elegancia, sin tener que realiza tanto show.

Para otros estuvo “floja”, en el caminar y en su delgada silueta, que tiene unas largas piernas. Sin embargo, conocedores del tema la han dado en los tops como una de las más destacadas del certamen, que dirige el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

Gran final del concurso

La competencia final se realizará el próximo 18 de octubre en el MGI Hall de la ciudad de Bangkok, en la que Nary buscará la segunda corona dorada, que no se gana desde el 2019 con Valentina Figuera, en el Poliedro de Caracas.

La próxima etapa de la venezolana será la competencia preliminar, que definirá su poder para la gala de coronación.