LVBP: Cardenales reciben dos incorporaciones

Los actuales campeones de la LVBP, Los Cardenales de Lara continúan recibiendo piezas para revertir su mal presente en la temporada 2025-2026. En un momento decisivo de la campaña, la organización anunció dos incorporaciones que generan expectativa tanto en la afición como en el cuerpo técnico: el receptor Gabriel Moreno y el lanzador derecho Jesús Valles. Estos movimientos apuntan a fortalecer áreas sensibles del equipo y buscar mejorar su récord en la recta final del calendario.

Una incorporación de Grandes Ligas

Gabriel Moreno, actual receptor de los Cascabeles de Arizona en las Grandes Ligas, hará su debut con los Cardenales de Lara el próximo 6 de diciembre ante los Tiburones de La Guaira. Su llegada representa un salto de calidad inmediato para la organización, ya que se trata de un pelotero joven con experiencia en la élite del beisbol mundial. Moreno no ve acción en la LVBP desde la 2021-2022, disputando solo 18 compromisos.

Un lanzador con proyección

La segunda incorporación del día es el derecho Jesús Valles, quien se suma al bullpen de los Cardenales. Valles, quien fue cambiado de Cardenales a los Caribes en la temporada muerta, y luego de una sola presentación con La Tribu, regresa al conjunto crepuscular; llega con la misión de aportar profundidad y frescura a un cuerpo de relevistas que ha tenido que asumir cargas importantes en las últimas semanas.