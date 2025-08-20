Farándula

¿Rivalidad entre Harry Levy y Jacqueline Aguilera? Esto responde el experto en moda

Levy cree en la sana competencia y resaltar la belleza criolla en cualquier plataforma 

Por Elvis González
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 03:41 pm
¿Rivalidad entre Harry Levy y Jacqueline Aguilera? Esto responde el experto en moda
Harry Levy y Jacqueline Aguilera / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Harry Levy, es parte de la organización Miss Venezuela con el cargo de director artístico y creativo. Un cargo que conoce muy bien ya que por muchos años fue asistente personal de “El zar de la belleza”, Osmel Sousa, realizando importantes labores con el concurso más longevo del país.

En una exclusiva entrevista con Meridiano Harry, quien lleva más de 15 años en el área de la belleza nacional, ha hablado de su cargo en el concurso, de otras organizaciones y de su amistad con la Miss Mundo 1995, Jacqueline Aguilera, quien ahora es la tenedora de la franquicia Miss Grand Venezuela.

Harry rompe el silencio

En la conversación Harry ha indicado que no deja que nada se interponga en la amistad verdadera que ha creado con la belleza, quien estuvo por algunos años como directora de imagen del Miss Venezuela.

Además, cree en la sana competencia y en las plataformas que ambos certámenes representan para mujeres venezolanas.

“Es una gran amiga, hermana y eso lo sabe toda la gente. Confiamos en la sana competencia, somos competitivos también de este lado. Al final somos plataformas para la mujer venezolana. Es tener opciones y darle visibilidad a la mujer criolla, y eso me parece genial”, dijo.

Gran belleza

Levy ha resaltado en la conversación que la nueva generación de belleza venezolana, es muy preparada y con familias de reinas, que buscan conquistar el sueño de ganar las tres coronas más importantes, Miss Universo, Mundo e Internacional.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Travers Stakes Venezuela
Miércoles 20 de Agosto de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula