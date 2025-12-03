Hipismo

¡Cuenta regresiva! Jaime Lugo acelera para alcanzar el histórico récord de triunfos de Ángel Alciro Castillo

El jockey zuliano tendrá este fin de semana un total de seis montas entre Hinava y La Rinconada

 

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Miércoles, 03 de diciembre de 2025 a las 10:15 am
¡Cuenta regresiva! Jaime Lugo acelera para alcanzar el histórico récord de triunfos de Ángel Alciro Castillo
Foto: José Félix Lara.
La reunión 46 del hipódromo La Rinconada despidió el mes de noviembre con la programación de 12 competencias sin la inclusión de pruebas selectivas. El destacado jinete profesional Jaime "Pocho" Lugo dominó la jornada dominical con un doblete que lo acerca a una marca histórica en el turf venezolano.

El "General del Zulia" inició su faena ganadora en la segunda competencia a bordo del debutante Black Stone (número 2). El dosañero, presentado por Carlos José Radelli para el Stud Moneyrun, cumplió con el favoritismo de Gaceta Hípica y cruzó el espejo en 69 segundos exactos para los 1.100 metros. El hijo de Tato Zeta en Extra Innings pagó un dividendo de Bs.58,85 a ganador.

Finalmente completó su doblete en la carrera más importante para los apostadores: La sexta válida del 5y6 Nacional, la cual, condujo con precisión a la yegua importada Tiz Erin (USA) (número 7), entrenada por Pedro Coronil para el Stud Excelso.

La importada recorrió los 1.200 metros en un tiempo final de 74′′4 y arrojó un jugoso dividendo de Bs.124,18 a ganador y así aseguró el éxito del jinete en la jornada.

Jaime Lugo: Cerca de lograr hazaña de Ángel Alciro Castillo 

Con estas dos victorias, Jaime Lugo acumula 2.440 triunfos de por vida en el hipismo venezolano. El hito lo deja a solo tres carreras de igualar la cifra de 2.443 victorias que alcanzó la leyenda zuliana viviente Ángel Alciro Castillo, conocido como el "Ángel de la Paz", quien actualmente cumple campaña en Estados Unidos.

Este fin de semana que viene, Lugo buscará superar y empatar esta marca, por lo que tendrá un total de tres compromisos en el Hipódromo Nacional de Valencia (Hinava) y tres montas en La Rinconada, lo que podría garantizarle la entrada al círculo exclusivo de los jinetes más ganadores de la historia de la hípica venezolana.

 

Miércoles 03 de Diciembre de 2025
