Ángel Alciro Castillo supera estos números personales en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este lunes 25 de agosto del 2025, el hipódromo de Parx Racing cumple con el inicio de la segunda semana de acción luego de su descanso con un programa de nueve carreras a partir del mediodía donde el jockey venezolano Ángel Alciro Castillo ya ganó una de las pruebas.

Castillo gana en Parx Racing este lunes

La victoria de Ángel Alciro Castillo llegó en la segunda carrera del programa, en un Claiming de $18.000 para ejemplares de tres y más años que no han ganado dos pruebas desde el 25 de marzo hasta el presente en distancia de 1.200 metros.

Castillo triunfó con Thirsty Pappy presentado por el entrenador Trevor Gallimore para Candy’s Racing Stable en un tiempo de 71’1 para los 1.200 metros con un dividendo de $2.80 a ganador, $2.20 el place y $2.10 el show de la carrera.

Los parciales de la competencia fueron marcados por el propio ejemplar de Castillo desde la partida con marcas de 23’1 en los primeros 400 metros, la media milla en 46’3 y los 1.000 metros en 58’4, terminar con el tiempo antes mencionado y un remate de 12’3 en el último furlong.

Thirsty Pappy es un cincoañero nacido el 18 de abril del 2020, producto del semental Stay Thirsty en Alseera por Distorted Humor el cual ahora tiene una campaña general de ocho triunfos en 38 presentaciones con casi $250.000 en ganancias para su propietario Candy’s Racing Stable.

Para el jockey venezolano Ángel Castillo fue su victoria 31 del 2025 y la 1022 de su carrera en Estados Unidos y supera las 29 que consiguió en el 2024 y se acerca a las 39 que alcanzó en la temporada del 2023.