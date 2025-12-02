La Toya Jackson sorprende con un cambio físico “cadavérico”

Suscríbete a nuestros canales

La salud de Toya Jackson ha encendido las alarmas en sus seguidores luego de publicar una fotografía en redes sociales donde se le ve extremadamente delgada.

A sus 69 años, la hermana de Michael Jackson, luce una imagen irreconocible al aparecer posando con pantalones negros ajustados y una camiseta roja de manga larga, sin embargo, lo que llamó la atención fue su deterioro físico.

Comentarios en redes sociales, sugieren que podría estar padeciendo alguna enfermedad, mientras otros señalaban con críticas el cambio irreconocible de La Toya Jackson.

De igual manera, no todo no es malo, varios fanáticos de la cantante salieron en su defensa pidiendo respeto para ella y su cuerpo.

“Por favor, no sean crueles. Creo que La Toya está teniendo algunos problemas de salud”, mientras que otro añadió: “Ignorar el hecho de que alguien está muy enfermo y necesita ayuda no es lo más amoroso ni atento que se puede hacer”.

La Toya podría estar enferma

Por ahora se desconoce si la artista de éxitos como ´Heart Don’t Lie’ esté enfrentando problemas de salud. Sin embargo, el mes pasado la intérprete visitó un centro médico por una dolencia no revelada.

“Estoy aquí nuevamente en el médico, así que espero que todo me vaya bien, que todos los resultados sean buenos y espero que tengan un gran día, adiós”, escribió en la publicación.