MLB: La última frontera para Bonds y Clemens: 16 expertos definirán su ingreso a Cooperstown

El Salón de la Fama de las Grandes Ligas (MLB) reveló este martes los nombres de los 16 integrantes que conformarán el Comité de la Era Contemporánea del Béisbol. Este panel tendrá la responsabilidad histórica de considerar el ingreso al "templo de los inmortales" de figuras polarizantes como Barry Bonds y Roger Clemens, así como de leyendas latinas como Fernando Valenzuela y Carlos Delgado.

La reunión decisiva del Comité se llevará a cabo el próximo domingo en el marco de las Reuniones Invernales en Orlando, Florida.

El Panel de Electores

El grupo de 16 personas encargado de la votación está compuesto por una mezcla de miembros actuales del Salón de la Fama, ejecutivos y periodistas especializados. Entre ellos destacan figuras latinas de peso:

Hall of Famers (Exjugadores): Juan Marichal, Tony Pérez, Ferguson Jenkins, Jim Kaat, Ozzie Smith, Alan Trammell y Robin Yount.

Propietarios: Mark Attanasio (Cerveceros de Milwaukee) y Arte Moreno (Angelinos de Los Ángeles).

Ejecutivos: Kim Ng, Doug Melvin, Tony Reagins y Terry Ryan (ex gerentes generales y ejecutivos de MLB).

Medios de Comunicación: Tyler Kepner y Jayson Stark (The Athletic) y el historiador Steve Hirdt.

Los Candidatos y las Reglas del Juego

La boleta de la Era Contemporánea (enfocada en contribuciones al deporte a partir de 1980) incluye a ocho exjugadores:

Barry Bonds

Roger Clemens

Don Mattingly

Dale Murphy

Carlos Delgado

Jeff Kent

Gary Sheffield

Fernando Valenzuela

Para ser exaltado, un candidato necesita aparecer en el 75% de las papeletas (es decir, recibir al menos 12 de los 16 votos posibles). Cada miembro del comité puede votar por un máximo de tres candidatos.

Nuevas restricciones: Bajo una normativa implementada en marzo pasado, el margen de error se reduce para futuras oportunidades. Cualquier candidato que reciba menos de cinco votos no podrá presentarse nuevamente ante este comité en el siguiente ciclo trienal. Además, si un candidato es descartado, reaparece años después y vuelve a recibir menos de cinco votos, quedará excluido de futuras consideraciones de forma permanente.

El candidato que logre la elección será inducido al Salón de la Fama el 26 de julio, compartiendo escenario con los jugadores que sean elegidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA), cuyos resultados se anunciarán el 20 de enero.

El peso de la estadística frente a la controversia

El caso de Bonds, Clemens y Sheffield sigue siendo el punto focal del debate debido a las sospechas de uso de sustancias para mejorar el rendimiento (PEDs).

Barry Bonds y Roger Clemens: Ambos agotaron sus 10 años en la boleta de los escritores en 2022 sin alcanzar el 75% necesario (Bonds llegó al 66% y Clemens al 65.2%). Bonds, líder histórico de jonrones (762) y 7 veces MVP, niega haber usado sustancias a sabiendas. Clemens, ganador de 7 premios Cy Young y con 4,672 ponches, sostiene que nunca las utilizó.

Gary Sheffield: Con 509 jonrones y un título de bateo, Sheffield se quedó corto en su última oportunidad con los escritores en 2024 (63.9%). El exjugador argumenta que desconocía que las cremas utilizadas en sus entrenamientos de 2002 contenían esteroides.

La decisión de este domingo podría reescribir la narrativa sobre cómo el béisbol honra a las estrellas de su era más turbulenta.