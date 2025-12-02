MLB: ¿Es Jazz Chisholm Jr. un pelotero de 300 millones de dólares?

Suscríbete a nuestros canales

Jazz Chisholm Jr. dejó en evidencia que puede convertirse en una pieza determinante de New York Yankees y en una superestrella de las Grandes Ligas. El tercera base consolidó una temporada MLB 2025 extraordinaria con su primera participación con la menos 30 jonrones y 30 bases robadas en su carrera.

Desde que fue cambiado a los Yankees, Jazz Chisholm Jr. ha acumulado 6.7 fWAR, una cifra que destaca de manera sorprendente dentro del panorama actual de Las Mayores. Su impacto ha sido tan significativo que supera el valor acumulado por varias estrellas consolidadas, lo que resalta tanto su producción ofensiva como su aporte defensivo y versatilidad en el campo.

De hecho, lo más llamativo es que su fWAR reciente deja atrás el de figuras de renombre como Ketel Marte, Kyle Schwarber, Manny Machado, Bryce Harper, Alex Bregman, Freddie Freeman, Mookie Betts y Rafael Devers. Superar a jugadores de este calibre, varios de ellos con reputación de superestrellas y con contratos que superan los 300 millones de dólares, subraya el nivel élite que Chisholm ha alcanzado.

¿Cuánto vale Jazz Chisholm Jr. con los Yankees?

Su estadística en el fWAR, victorias por Encima del Reemplazo (Wins Above Replacement) por Fangraphs.com, es una métrica del béisbol que estima cuántas victorias adicionales aporta un jugador a su equipo en comparación con un jugador de reemplazo de nivel promedio, es una muestra de que puede conseguir un acuerdo importante en sus próximos años en MLB si mantiene su notable producción.

Para la venidera temporada, el utility aspira a ganar más de $11 millones de dólares con los neoyorquinos. El también camarero terminó 2025 con promedio al bate de .242, 31 cuadrangulares, 80 remolcadas, 112 hits, 75 anotadas, 31 bases robadas, OBP de .332 y un OPS de .813 en 130 juegos.