MLB: Mets de Nueva York a la caza de otro Yankees para 2026

Mets de Nueva York está obligado a competir fuerte en la temporada 2026 de Grandes Ligas. Cuentan con un equipo competitivo, pero necesitan reforzarse en ciertas áreas de interés. Tras firmar a Devin Williams del Bronx, van detrás de otro Yankees para 2026.

Mets hizo oficial el acuerdo con Devin Williams que jugó en 2025 para Yankees. Tras ese movimiento están blindando el bullpen, pero aún necesitan un bateador de poder, por la más que probable salida de Pete Alonso. Por esa situación centra como objetivo a otro pelotero que jugó en NY.

David Stearns (jefe operaciones de beisbol) conoce la necesidad de Mets en 2026: un pelotero de poder y un primera base. En ese contexto, entra en escena Cody Bellinger, quien cubre ambas necesidades; con un contrato de 5x27 podría mudarse de equipo y olvidar el uniforme de los Yankees.

¿Por qué Cody Bellinger encaja con Mets en 2026?

La llegada de Cody Bellinger tendría mucho sentido para el roster de Mets de Nueva York en estos momentos. En primer lugar es un defensor élite y tras la salida de Brandon Nimmo, el equipo abre un espacio en los jardines; puede brillar defensivamente y ser decisivo con la ofensiva.

Por otra parte, Bellinger también cubre la primera base. Esa versatilidad defensiva lo convierten en un pelotero ideal para cubrir la necesidad de Pete Alonso (muy probable que salga). Con eso en mente, Mets intentará ir con una gran cheque a las puertas de Cody y robar a otro Yankees.

Números de Cody Bellinger con Yankees de Nueva York en 2025

Cody Bellinger tuvo una temporada superlativa con los Yankees de Nueva York en 2025. El pelotero se mostró sólido con su ofensiva y con su guante, siendo un gran complemento para Aaron Judge en toda la temporada; pero no fue suficiente para llevar al equipo a la Serie Mundial.

Números de Bellinger en 2025:

- 152 juegos, 588 turnos, 89 anotadas, 160 hits, 25 dobles, 5 triples, 29 jonrones, 98 impulsadas, 12 bases robadas, 57 boletos, 90 ponches, .272 promedio, .334 OBP, .480 SLG, .813 OPS