Bomba en la MLB: Rangers y Mets intercambian a Marcus Semien y Brandon Nimmo

Suscríbete a nuestros canales

La reestructuración de los Rangers de Texas ha tomado un giro dramático este domingo. Continuando con la limpieza profunda de su roster de cara a la próxima campaña, el conjunto de la estrella solitaria concretó un movimiento que ha sorprendido a todo el mundo del béisbol.

Según reportó el periodista de ESPN, Jeff Passan, los vigilantes enviaron al segunda base estelar Marcus Semien a los Mets de Nueva York. A cambio, reciben al jardinero Brandon Nimmo. Además, la novena metropolitana incluyó cinco millones de dólares en la transacción para compensar diferencias salariales.

Este movimiento ocurre apenas 48 horas después de una decisión polémica en Arlington: los Rangers no ofrecieron contrato (non-tender) a figuras clave como el receptor Jonah Heim y el MVP de la ALCS 2023, Adolis García, señalando el fin de una era.

El aterrizaje de Semien en Queens

Para los Mets, la llegada de Semien busca solucionar un problema defensivo evidente. El equipo ocupó el puesto 17 en porcentaje de fildeo en la segunda base la temporada pasada. El intermedialista, con 54 carreras defensivas salvadas (DRS) desde 2021, promete blindar esa posición.

Momento actual: Semien viene de un año complicado ofensivamente, con una línea de .230/.305/.364, 15 jonrones y 62 impulsadas.

Historial: Antes de este bajón en 2025, el tres veces All-Star había sido el camarero más productivo de las Mayores.

Contrato: A Semien le restan 72 millones de dólares en los últimos tres años de su acuerdo original.

Nimmo: Nuevo equilibrio para Texas

Por su parte, el periodista Jon Heyman confirmó que Nimmo aprobó el cambio al renunciar a su cláusula de no traspaso. El jardinero de 32 años deja a los Mets, el único equipo que había conocido desde que fue drafteado en la primera ronda de 2011.