MLB: Adolis García va a la agencia libre tras ser cortado por los Rangers

Adolis García se ha convertido en agente libre de cara a la temporada 2026, luego de que los Rangers de Texas decidieran dejarlo en libertad. El anuncio fue oficializado este viernes por el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Chris Young.

Junto al jardinero cubano, también quedaron en libertad el receptor Jonah Heim, así como los lanzadores diestros Jacob Webb y Josh Sborz.

Trayectoria de Adolis García

Según MLB Trade Rumors, se proyectaba que García ganaría unos $12,1 millones en arbitraje salarial, un factor clave en la decisión. En la temporada 2025, el jugador de 32 años registró una línea ofensiva de .227/.271/.394, con 19 jonrones, 75 carreras impulsadas y 13 robos en 135 juegos.

Durante sus seis temporadas con los Rangers, el dos veces All-Star dejó una huella importante: conectó 141 jonrones, impulsó 458 carreras, robó 74 bases y ganó un Guante de Oro.

"Quiero expresar el sincero agradecimiento del club por el esfuerzo de cada uno de los cuatro jugadores incluidos en el anuncio de hoy", declaró Young en un comunicado. "Independientemente de lo que suceda en el futuro, Adolis, Jonah y Josh siempre serán recordados por su contribución a la primera Serie Mundial en la historia de la franquicia. Esos recuerdos siempre ocuparán un lugar especial en los corazones de los aficionados de los Rangers".