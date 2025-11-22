MLB: Heinie Heitmuller, el único campeón de bateo póstumo

Suscríbete a nuestros canales

Heinie Heitmuller destacó como atleta universitario en béisbol y fútbol americano antes de convertirse en figura en la Liga de la Costa del Pacífico. Su físico imponente y su consistencia ofensiva lo llevaron a ser reclutado por Connie Mack para los Philadelphia Athletics en 1909, por encima de Shoeless Joe Jackson.

Tras un paso breve por Grandes Ligas, regresó a California y brilló con Los Ángeles en la PCL. En 1912 alcanzó su mejor nivel, con 15 jonrones y un promedio de .335, perfilándose como contendiente al título de bateo antes de enfermar gravemente de fiebre tifoidea.

Heitmuller falleció el 8 de octubre de 1912, a los 29 años, pero su promedio se mantuvo mientras su rival directo caía en rendimiento. Fue declarado campeón de bateo póstumamente, convirtiéndose en el único caso en la historia de la PCL y dejando un legado de talento truncado.

El poder de bateo que definió su carrera

El poder de bateo de Heinie Heitmuller se reflejó en su desempeño sobresaliente en la Liga de la Costa del Pacífico, donde mostró una combinación única de fuerza y precisión. En 1912, conectó 15 jonrones, cifra récord personal que lo posicionó entre los principales sluggers de la liga.

Su capacidad para pegar la pelota con potencia también se evidenció en un memorable juego donde bateó 6 hits en 6 turnos al bate, un logro que pocos alcanzan. Este día fue una muestra clara de su dominio al plato y su potencial para cambiar el curso de un juego con su bate.

Aunque su paso por las Grandes Ligas fue breve, en la PCL Heinie batió para .335 con un slugging de .471 ese año, consolidándose como un bateador de élite. Su legado de poder y habilidad quedó grabado en la historia del béisbol de la costa oeste, a pesar de su prematura muerte.