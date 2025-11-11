Atléticos tienen Novato del Año: Nick Kurtz gana el Premio por unanimidad

Suscríbete a nuestros canales

El primera base de los Atléticos de Oakland, Nick Kurtz, fue nombrado este lunes Novato del Año de la Liga Americana por la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) tras lo que fue una temporada de debut sencillamente histórica.

Kurtz recibió el galardón de manera unánime, consolidando una de las actuaciones más dominantes por parte de un novato en la historia reciente de las Grandes Ligas.

Dominio en la Votación y Ascenso Meteórico

En la votación, Kurtz superó a un sólido grupo de contendientes. Jacob Wilson terminó en segundo lugar con 107 puntos de votación. Esto fue por delante de Roman Anthony (Boston Red Sox), Noah Cameron (Kansas City Royals) y Colson Montgomery (Chicago White Sox). El receptor Luis Morales, aunque no figuró en la lista principal, obtuvo un voto de un escritor local.

La hazaña de Kurtz es aún más impresionante dado su rápido ascenso. Reclutado en 2024 procedente de la Universidad de Wake Forest, solo jugó 32 compromisos en las ligas menores antes de hacer su debut en la MLB el 23 de abril. Le tomó apenas 283 días desde su draft llegar al Big Show.

Números de Leyenda y Comparación con los "Bash Brothers"

Conocido por algunos como el "Big Amish", Kurtz encontró su ritmo inmediatamente, dominando estadísticamente a todos los novatos en las principales categorías ofensivas. Lideraría a todos los novatos en jonrones (36), carreras impulsadas (86), hits extrabase (64), carreras (90), porcentaje de slugging (.619) y OPS (1.002).

Según MLB.com, Kurtz se convierte en “el octavo novato desde 1901 en registrar un OPS de más de 1.000 (particiones mínimas de 400 apariciones al plato) y el primero desde Aaron Judge en 2017”.

Al alcanzar los 36 jonrones, Kurtz se une a un club exclusivo de los Atléticos, siendo solo el tercer jugador en la historia de la franquicia en batear 30 o más jonrones en su temporada de novato. Los otros dos miembros son los legendarios "Bash Brothers": José Canseco (1986) y Mark McGwire (1987). Su OPS superior a 1.000 lo coloca en la conversación de novatos históricos, siendo el primero en lograrlo desde Aaron Judge en 2017.

El Noveno de los Atléticos en Ganar el Galardón

Kurtz se convierte en el noveno jugador de la franquicia de Oakland/Philadelphia Athletics en ganar el premio Novato del Año, y el primero desde que el pitcher Andrew Bailey se alzó con el galardón en 2009.

Con tan solo 22 años, Kurtz se une a una lista que incluye a Harry Byrd (1952), José Canseco (1986), Mark McGwire (1987), Walt Weiss (1988), Ben Grieve (1998), Bobby Crosby (2004), Huston Street (2005) y Andrew Bailey (2009).

El premio al Novato del Año de la Liga Americana culmina una temporada de debut dominante y establece a Nick Kurtz como la piedra angular del futuro de los Atléticos.