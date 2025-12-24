Alianza histórica: Grupo Ollamani vende este gran porcentaje del Club América a General Atlantic

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que redefine el panorama del fútbol y los negocios en México, Grupo Ollamani, subsidiaria de Grupo Televisa y propietaria del Club América, anunció este martes 23 de diciembre la venta del 49% de las acciones del equipo. La transacción incluye también el Estadio Banorte y sus terrenos adyacentes, los cuales pasan a manos de la firma estadounidense de capital privado General Atlantic.

El valor total de la empresa (que integra al club, el recinto deportivo y los predios contiguos) ha sido tasado en 490 millones de dólares. Bajo estos términos, la inversión de General Atlantic se estima en poco más de 240 millones de dólares. A pesar de esta apertura de capital, Grupo Ollamani conservará el 51% de la sociedad, asegurando que Emilio Azcárraga Jean se mantenga como presidente ejecutivo del Consejo de Administración y líder máximo de la organización.

Inversión estratégica y nueva estructura corporativa

Para gestionar esta nueva etapa, se ha creado una entidad denominada Grupo Águilas. Esta estructura será la propietaria formal del club, el estadio y la plataforma inmobiliaria circundante. Según explicó Ollamani en un comunicado de prensa, el objetivo primordial es acelerar el crecimiento y la innovación del grupo a través de esta inyección de capital fresco.

Asimismo, la empresa informó que tiene la intención de utilizar los recursos obtenidos para distribuir valor a sus actuales accionistas, cumpliendo con los marcos legales y las aprobaciones corporativas pertinentes. Para el aficionado, esto se traduce en una mayor solidez financiera que, según fuentes cercanas a la operación, facilitará la llegada de refuerzos de alto perfil y la mejora de las instalaciones.

Tecnología y expansión global: el vínculo con el Kraft Group

Más allá de lo financiero, Grupo Águilas anunció una alianza estratégica de alto nivel con Kraft Analytics Group (KAG). Esta empresa es parte del prestigioso Kraft Group, propietario de franquicias icónicas como los New England Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS.

Esta colaboración permitirá al Club América acceder a herramientas avanzadas de análisis de datos y analítica deportiva. El objetivo es profundizar el vínculo con su vasta base de seguidores, estimada en 45 millones de aficionados (30 millones en territorio mexicano y 15 millones en Estados Unidos). Mediante esta tecnología, el club busca optimizar la experiencia del fan y potenciar sus estrategias de marketing en el mercado norteamericano.

General Atlantic, con sede en Nueva York, refuerza así su presencia en el país, donde ha invertido más de 3 mil millones de dólares en diversas empresas desde 2015. La entrada de este fondo, sumada a la experiencia tecnológica de Kraft, posiciona al Club América y al Estadio Banorte —pieza clave para los eventos internacionales por venir— en una situación de ventaja competitiva sin precedentes en la Liga MX.