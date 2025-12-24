Falleció exfutbolista alemán en un accidente de esquí

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol alemán se encuentra de luto tras conocerse la trágica muerte de Sebastian Hertner, exdefensor de 34 años, quien perdió la vida en un accidente ocurrido en el centro de esquí Savin Kuk, al norte de Montenegro. El deportista viajaba junto a su esposa en una aerosilla que se desprendió del cable a unos 70 metros de altura, provocando una caída fatal.

Un accidente lamentable

Según los primeros reportes, una de las sillas del teleférico cedió inesperadamente hacia el lado donde se encontraba Hertner. El impacto fue inmediato y el jugador no logró sobrevivir. Su esposa, de 30 años, también resultó gravemente herida: quedó atrapada por la estructura y sufrió una fractura en una pierna. Fue rescatada por los servicios de emergencia y trasladada a un hospital cercano.

El accidente dejó además a otros tres turistas atrapados, lo que obligó a las autoridades locales a decretar el cierre temporal de la estación de esquí mientras se desarrolla la investigación para determinar las causas del desprendimiento.

El comunicado del ETSV Hamburgo

El club ETSV Hamburgo, donde Hertner se desempeñaba como capitán en la quinta división alemana, emitió un comunicado cargado de dolor: “Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian”.