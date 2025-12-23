Dani Carvajal podría dejar el Real Madrid tras el Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La actualidad del Real Madrid vuelve a sacudirse con una noticia que ha generado un fuerte impacto tanto en la afición como en el entorno del fútbol español. Dani Carvajal, uno de los jugadores más emblemáticos de la última década del club, podría estar viviendo sus últimos meses como futbolista del conjunto madridista al finalizar esta campaña.

Según información de Jorge Picon, el lateral derecho estaría valorando seriamente su futuro y no descarta dejar el conjunto merengue al finalizar la presente temporada. La decisión definitiva no será inmediata, ya que el jugador ha optado por aplazar cualquier anuncio hasta después del Mundial, un torneo clave tanto a nivel deportivo como personal, tomando en cuenta que ha expresado su deseo de ganar la Copa del Mundo.

Dani Carvajal – Real Madrid

Carvajal es una pieza fundamental en la historia de la última década del Madrid. Formado en la cantera madridista, ha sido protagonista en múltiples conquistas tanto en las competiciones españolas como en las europeas, más especialmente en la UEFA Champions League.

Sin embargo, el desgaste físico, las lesiones recurrentes y la necesidad de replantearse nuevos retos profesionales podrían estar influyendo en esta posible decisión. A sus 33 años, el internacional español sigue teniendo mercado y su experiencia puede caer como anillo al dedo en cualquier otro club.

Finalmente, Dani Carvajal sigue centrado en la temporada y en mantener el máximo nivel competitivo y recuperarse en su totalidad. La afición, por su parte, observa con atención una situación que podría marcar el final de una era de tanto éxito en la parte defensiva del Real Madrid.