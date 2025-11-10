MLB: Jarren Durán está en la cuerda floja de los Medias Rojas

Suscríbete a nuestros canales

La situación de Jarren Duran en los Medias Rojas de Boston ha entrado en una fase crítica. Según el veterano periodista Bob Nightengale de USA Today, sería una "gran sorpresa" ver al jardinero de 29 años en el roster del equipo para el Spring Training de 2026. La declaración no es menor: Duran, quien ha sido una pieza regular en el lineup, parece haber perdido terreno en una organización que apuesta por una renovación profunda en los jardines.

Con la irrupción de jóvenes como Roman Anthony, Ceddanne Rafaela y Wilyer Abreu en el roster principal, y la presencia de Jhostynxon García y Kristian Campbell en Triple A, el panorama para Duran se ha tornado sombrío. La gerencia de Boston considera que necesita una "mejora" en esa posición y que Duran requiere un "nuevo comienzo", lo que sugiere que su salida es inminente.

¿Por qué Durán ya no encaja?

Aunque Durán tuvo una temporada 2024 increíble, su inconsistencia ofensiva y defensiva ha sido motivo de preocupación. En 2025, registró una línea ofensiva de .256/.332/.442/.774 con 16 cuadrangulares y 24 bases robadas, números decentes pero no suficientes para consolidarse como titular indiscutible. Su defensa en el jardín central ha sido irregular, y en una era donde la versatilidad y el impacto inmediato son clave, Duran parece haber quedado rezagado.

Los patirrojos, en plena reconstrucción competitiva, buscan un jardinero con mayor poder ofensivo y mejor lectura defensiva. La presencia de Anthony y Rafaela, ambos con proyección de All-Star, ha desplazado a Duran a un rol secundario. Además, el equipo necesita reforzar su rotación de abridores, y Durán podría ser una ficha de cambio valiosa en el mercado.

Equipos interesados

El nombre de Jarren Durán ya circula en los rumores de la temporada muerta. Equipos como los Marlins, los Medias Blancas y los Rockies podrían estar interesados en adquirirlo, especialmente aquellos que buscan velocidad en las bases y profundidad en el outfield. Su edad y experiencia en Grandes Ligas lo convierten en una opción viable para organizaciones en reconstrucción o que necesitan cubrir lesiones.

Además, su contrato aún controlable y su potencial sin explotar podrían seducir a gerencias que confían en el desarrollo tardío de jugadores. Duran no ha perdido valor por completo; simplemente, ha dejado de encajar en el modelo que Boston quiere implementar.

La salida de Jarren Durán podría formar parte de un paquete para adquirir un lanzador de impacto. Boston ha sido vinculado a nombres como Dylan Cease, Jesús Luzardo y Logan Gilbert, todos abridores jóvenes con control contractual. La gerencia sabe que para competir en la División Este necesita profundidad en la rotación, y sacrificar a Durán podría ser el primer paso.