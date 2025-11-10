Bryce Harper habría sido gravemente amenazado por un directivo de MLB

Suscríbete a nuestros canales

La supuesta amenaza que habría recibido el jugador estrella Bryce Harper se ha convertido en un asunto de máxima atención para el mundo del béisbol. El agente y comentarista Allan Walsh (quien no representa a Harper) declaró en su podcast que, durante el pasado verano, un alto mando de la Major League Baseball (MLB) confrontó al pelotero tras un incidente con el comisionado Rob Manfred en el vestuario de los Philadelphia Phillies. Según Walsh, dicho funcionario le dijo al jugador una frase inquietante: “Esa es la forma en la que la gente termina en una zanja”.

El incidente se habría originado después de que Manfred entrara al vestuario de los Phillies para hablar sobre un tema de tope salarial, momento en el cual Harper, según fuentes anónimas, reaccionó con lenguaje ofensivo.

¿Bryce Harper amenazado?

Posteriormente, el alto cargo de la MLB (cuya identidad no ha sido revelada) habría advertido a Harper por hablar de ese modo frente al comisionado, generando un ambiente de tensión interna que trasciende lo deportivo para tocar aspectos éticos y de poder institucional.

Bryce Harper es considerado como una importante figura sindical dentro del seno de los peloteros que hacen vida en las Grandes Ligas. "Bryce Harper es un sindicalista muy comprometido y una voz líder en el vestuario", dijo Walsh sobre Harper, quien desempeña también un papel muy activo e importante en la Asociación de Jugadores de la MLB.