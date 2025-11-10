MLB: Conoce a los jugadores mejor pagados en cada posición para 2026

Suscríbete a nuestros canales

La estructura financiera de las Grandes Ligas para 2026 confirma una tendencia clara: el talento se paga por rol, impacto y proyección. Cada posición tiene su custodio millonario y el mapa salarial refleja tanto jerarquías deportivas como apuestas institucionales a largo plazo.

Los peloteros latinos se hacen presente en una lista donde dominan por impacto, por dinero y por presente. En 2026, el caso de Vladimir Guerrero Jr y Juan Soto son los más impresionantes porque lideran sus respectivas posiciones con una cantidad de dinero que podría ser grosera.

La combinación entre infield y outfield es letal incluso para cualquier Cy Young de la liga. Esto solo significa que el dinero acompaña al talento y que los buenos jugadores son bastante caros; en una liga donde es fácil llegar y competir, pero difícil para mantener un estatus importante.

Lineup millonario por posición de la temporada 2026 de Grandes Ligas

Ya nombramos a Vladimir Guerrero Jr y Juan Soto como los peloteros que más van a ganar en la temporada 2026 de MLB. Sin embargo, hay otros jugadores que quizás no son los que se tienen como los que más ganan, pero si tienen un contrato que son fiel reflejo de su importancia en la liga.

Lineup millonario para 2026 en Grandes Ligas:

Pitcher: Zack Wheeler - Phillies: 42 millones

Cerrador: Josh Hader - Astros: 19 millones

Catcher: Sean Murphy - Bravos: 15 millones

Primera: Vladimir Guerrero Jr - Azulejos: 40.2 millones

Segunda: José Altuve - Astros: 33 millones

Campocorto: Francisco Lindor - Mets: 32.4 millones

Tercera: Anthony Rendon - Angels: 38 millones

Jardín Izquierdo: Yordan Álvarez - Astros: 26.8 millones

Jardín Centra: Mike Trout - Angels: 37.1 millones

Jardín Derecho: Juan Soto - Mets: 61.8 millones

Astros de Houston tiene a tres de los peloteros más caros por posición de 2026

Pese a no figurar entre las nóminas más altas de MLB, los Astros de Houston se dan el lujo de contar con tres jugadores que lideran el salario en sus respectivas posiciones. La apuesta por Altuve, Álvarez y Hader refleja una construcción basada en talento probado y proyección sostenida.