Vladimir Guerrero Jr. luce destrozado tras perder la Serie Mundial

El dominicano tuvo una destacada actuación durante toda la postemporada 

Por

Neyken Vegas
Domingo, 02 de noviembre de 2025 a las 01:24 am
Vladimir Guerrero Jr. luce destrozado tras perder la Serie Mundial
FOTO: CORTESÍA
Si había un pelotero que no podía ocultar el deseo de ganar la Serie Mundial, ese era el dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien lució completamente consternado luego de perder el choque decisivo contras los Dodgers de Los Angeles.

El final de esta serie fue completamente cruel, para un slugger que bateó casi .400 (.397) en los playoffs, conectó ocho vuelacercas y remolcó 15 carreras. Sin contarte su gran trabajo defensivo en la inicial.

Vladimir Guerrero Jr. iba a anotar la del empate:

Con su equipo abajo 5-4, Vladdy conectó doblete sin outs en el episodio número 11 y cuando parecía que Toronto igualaría la pizarra, Alejandro Kirk bateó, para doble play cuando ya había uno retirado y el dominicano quedó a mitad de camino sin poder llegar al plato, para extender el compromiso.

Vladimir Guerrero Jr. quedó devastado tras la derrota

Lo que generó más conmoción en la afición, es que en plena celebración de Los Angeles por el título, las cámaras capturaron a Guerrero en el dugout con un rostro de completa consternación y de hecho, no pudo contener la lágrimas, tras este amargo momento.

El primera base seguirá con la novena de Toronto en las próximas zafras, luego de firmar su contrato multianual en este 2025.

Domingo 02 de Noviembre de 2025
