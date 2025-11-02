Yoshinobu Yamamoto se consagra como MVP de la Serie Mundial

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles repiten campeonato en la Serie Mundial de las Grandes Ligas después de imponerse por cinco carreras por cuatro ante los Azulejos de Toronto en el Rogers Centre en Ontario, Canadá.

El elenco californiano tuvo la dicha de contar con grandes figuras como Shohei Ohtani, Mookie Betts, Freddie Freeman y, por supuesto, Yoshinobu Yamamoto, quien se consolidó como el Jugador Más Valioso del 'Clásico de Otoño'.

El serpentinero lanzó en tres de los siete juegos en esta Serie Mundial, dos de ellos como abridor, acumulando un total de diecisiete entradas y dos tercios en el juego 2, el juego 6 y, ahora, el juego decisivo.

La participación de Yamamoto

En su primera actuación, lanzó las nueve entradas permitiendo solo un a carrera y cuatro imparables. En la segunda, solo estuvo durante seis innings en el montículo, permitiendo cinco imparables y otra carrera.

Para este Juego 7, Yamamoto ingresó como cerrador en la novena entrada, sacando los dos outs restantes para evitar la terreneada de Toronto. Posteriormente, lanzó en la décima y la undécima, sin recibir carreras. En general, recetaría quince ponches.

Rendimiento en Postemporada

Yamamoto se ha consagrado como un lanzador excepcional. Entre octubre y noviembre, lanzó en seis juegos, cinco como abridor, ganando cinco y perdiendo uno, teniendo 37.1 innings lanzados, 33 ponches y 1.45 de efectividad.

Aun con grandes estrellas como Shohei Ohtani o Freddie Freeman, Yoshinobu Yamamoto fue el pelotero que más se destacó a lo largo de este 'Clásico de Otoño', siendo esta una probadita de lo que dará en el Clásico Mundial de Beisbol con Japón.