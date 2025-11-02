Se vacían las bancas en el séptimo de la Serie Mundial entre Dodgers y Azulejos

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial de las Grandes Ligas celebra este sábado su séptimo juego en el Rogers Centre de Ontario, en Canadá entre los Dodgers de Los Ángeles y los Azulejos de Toronto.

Durante este compromiso, donde dominan los dueños de casa por un marcador de tres carreras por uno, habría un episodio que alteraría la dinámica del compromiso cuyo ganador se coronará en la MLB.

El campocorto venezolano Andrés Giménez recibiría un pelotazo en la cuarta entrada por parte del lanzador Justin Wrobleski, lo cual lo hizo enojar y tener un fuerte cruce con este último.

Esto derivaría en que ambos equipos vaciaran sus bancas para discutir. Afortunadamente, el inconveniente no pasaría a mayores y el juego se seguiría disputando con normalidad, manteniéndose en ventaja los Jays.