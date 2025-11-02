MLB

Shohei Ohtani fracasa en el séptimo juego de la Serie Mundial

El fenómeno japonés no pudo completar tres episodios y se fue perdiendo el juego 

Por

Neyken Vegas
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 09:25 pm
Shohei Ohtani fracasa en el séptimo juego de la Serie Mundial
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

Shohei Ohtani no pudo cumplir su tarea de lanzar, al menos, tres capítulos en el séptimo duelo de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto y se fue perdiendo el choque.

El astro japonés se complicó tanto en la primera, como en la segunda entrada, sin embargo pudo resolver en esos dos primeros innings.

Shohei Ohtani recibe tres carreras:

El problema del cual no pudo salir, fue en el tercer episodio, cuando permitió un imparable, regaló un boleto y con corredores en las esquinas, fue víctima de un enorme cuadrangular de Bo Bichette por todo el jardín central del Rogers Center, poniendo a Toronto arriba 0-3 en este choque decisivo.

La línea final de Ohtani fue de 2.1 episodios de labor, permitió cinco indiscutibles, un bambinazo, tres carreras limpias, regaló dos boletos y ponchó a tres rivales.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup LVBP
Sabado 01 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol