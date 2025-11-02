LVBP

Tiburones acabó con el invicto en casa de Tigres

Por

Neyken Vegas
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 08:56 pm

Los Tiburones combinaron poder y agresividad, para superar a Tigres 

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira acabaron con la racha de siete victorias en fila de los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares, luego de imponerse con marcador final de 7 carreras por 4.

NOTAS RELACIONADAS

Los dirigidos por Gregorio Petit combinaron poder con par de cuadrangulares, agresividad con seis almohadillas estafadas en seis intentos y el relevo permitió una sola anotación, cuando ya tenían el juego en el "bolsillo".

Resumen:

Jadher Areinamo abrió el marcador con un enorme bambinazo de dos carreras en el segundo episodio y los locales descontaron con hit impulsor de Javier D'Orazio.

Dos innings más tarde, Juniel Querecuto impulsó la tercera de los "Escualos", pero los maracayeros igualaron las acciones en la parte baja con dos anotaciones. No obstante, la respuesta de La Guaira no se hizo esperar con un rally de tres en el quinto, que abrió el encuentro.

En esta ocasión, el relevo hizo el trabajo para Petit y la única carrera que recibió fue en el último episodio, cuando tenían ventaja de cuatro anotaciones, luego de otra que habían anotado en el octavo.

El triunfo fue para Anthony Escobar, quien lanzó tres episodios completos y la derrota, para Collin Wiles.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup LVBP
Sabado 01 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol