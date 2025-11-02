Tiburones acabó con el invicto en casa de Tigres

Suscríbete a nuestros canales

Los Tiburones de La Guaira acabaron con la racha de siete victorias en fila de los Tigres de Aragua en el estadio José Pérez Colmenares, luego de imponerse con marcador final de 7 carreras por 4.

Los dirigidos por Gregorio Petit combinaron poder con par de cuadrangulares, agresividad con seis almohadillas estafadas en seis intentos y el relevo permitió una sola anotación, cuando ya tenían el juego en el "bolsillo".

Resumen:

Jadher Areinamo abrió el marcador con un enorme bambinazo de dos carreras en el segundo episodio y los locales descontaron con hit impulsor de Javier D'Orazio.

Dos innings más tarde, Juniel Querecuto impulsó la tercera de los "Escualos", pero los maracayeros igualaron las acciones en la parte baja con dos anotaciones. No obstante, la respuesta de La Guaira no se hizo esperar con un rally de tres en el quinto, que abrió el encuentro.

En esta ocasión, el relevo hizo el trabajo para Petit y la única carrera que recibió fue en el último episodio, cuando tenían ventaja de cuatro anotaciones, luego de otra que habían anotado en el octavo.

El triunfo fue para Anthony Escobar, quien lanzó tres episodios completos y la derrota, para Collin Wiles.