Mira el mensaje de Vinícius Jr. al Manchester City: "La última vez me provocaron"

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Hay estadios que marcan la carrera de un futbolista, y para Vinícius Jr, el Etihad Stadium ha pasado de ser un escenario de burlas a convertirse en su jardín personal.

Luego de una actuación antológica donde su doblete fue el clavo en el ataúd para las aspiraciones del Manchester City en la Champions League, el brasileño no solo habló con el balón, sino que dejó otra respuesta en la zona mixta.

Vinícius no olvida

Para entender la celebración "provocativa" de Vinícius ante la grada inglesa, hay que rebobinar un año. En la temporada pasada, el Etihad recibió al '7' blanco con una pancarta hiriente que recordaba su derrota ante Rodri en la gala del Balón de Oro, instándolo a "dejar de llorar".

Anoche, tras mandar el balón a la red por segunda vez, "Vini" se detuvo frente a esa misma grada. No hubo lágrimas, solo un gesto que mandó a callar a miles y una celebración que ya es icónica.

Tras el pitido final y con el pase en el bolsillo, Vinícius se mostró reflexivo pero firme ante los micrófonos, "cuando llega este momento de la temporada, todos cambiamos el chip. La última vez me provocaron, hoy hice la celebración que era necesaria. Yo no miro mis números, mi sueño era vestir esta camiseta".

El líder merengue en la Champions

El extremo braileño volvió a demostrar que, cuando suena el himno de la UEFA, su nivel de concentración y efectividad alcanza niveles de élite mundial.

Lejos de achicarse por el hostigamiento del público local, el ex Flamengo utilizó la energía del estadio en su contra, silenciando los abucheos con una exhibición de potencia y definición.

Si bien, Kylian Mbappé suele llevarse todas las miradas, no hay dudas que Vinícius Jr. se convierte en el verdadero líder del Real Madrid en la Champions y los números lo respaldan.