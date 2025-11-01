Aldrem Corredor se lleva al Jugador del Mes de octubre en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

El primer mes de acción de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional terminó con grandes emociones, como el arranque espectacular de los Tigres de Aragua o la primera victoria de Navegantes del Magallanes ante su eterno rival, los Leones del Caracas.

Sin embargo, si hay que hablar de un jugador destacado en particular, su nombre es Aldrem Corredor, quien ha tenido un rendimiento ofensivo clave para sus Leones del Caracas, que son de los equipos más efectivos al bate en la pelota invernal venezolana.

El inicialista melenudo bateó para .300 con .472 de porcentaje de embasamiento y 1.122 de OPS en doce compromisos disputados. Del mismo modo, ha sacado la pelota del parque en cuatro ocasiones y ha impulsado quince carreras.

Del mismo modo, fue de los jugadores más destacados en la victoria de este viernes ante Cardenales de Lara al conectar un cuadrangular de tres carreras en la séptima entrada.

Aldrem Corredor será clave de cara al compromiso ante los Navegantes del Magallanes de este sábado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, siendo este el segundo encuentro ante sus 'Eternos Rivales'.