Shohei Ohtani entrará en este exclusivo listado con su apertura en el juego 7

Dave Roberts evidentemente va por lo seguro en el encuentro decisivo de la Serie Mundial y apostará por su mejor arma a nivel general en el montículo Shohei Ohtani, quien se unirá a un selecto grupo a lo largo de la historia.

El astro nipón viene de lanzar el cuarto juego de la serie, donde no le fue tan bien, tras aceptar cuatro carreras en seis capítulos completos. Sin embargo, su estratega confía en que le podrá cumplir por lo menos durante tres episodios.

Shohei Ohtani se unirá a una selecto grupo:

De acuerdo a la especialista Francys Romero, "Showtime" se convertirá en apenas el quinto lanzador en abrir un séptimo encuentro de la Serie Mundial nacido fuera de los Estados Unidos.

Además, será el segundo japonés que tenga ese privilegio, después de Yu Darvish, quien lanzó el duelo decisivo en la campaña 2017.

Cinco abridores en lanzar un séptimo juego nacidos fuera de los Estados Unidos: