El lanzador Jesús Vargas ya tiene fecha para unirse a Leones del Caracas

El evidente maleficio de los Leones del Caracas en este comienzo de temporada, han sido sus lanzadores, sin embargo, hay una gran pieza que está próxima a incorporarse.

Se trata del abridor derecho Jesús Vargas, quien se ha convertido en uno de los lanzadores confiables, para José Alguacil en el último par de temporadas y viene de lanzar en Taiwán.

Jesús Vargas cerca de unirse a Leones del Caracas:

De acuerdo al periodista Carlos Valmore, Vargas se incorporará a al conjunto "Melenudo" a partir del 5 de noviembre y lo mejor, es que llegará listo, para estar disposición del manager casi de inmediato.

"Vengo listo y con ganas de ayudar. Creo que me bastará un bullpen para comenzar a pichar", le comentó el lanzador a Valmore.

Registros en la campaña regular anterior de Jesús Vargas:

A: 9

JG: 2

JL: 2

IP: 40.0

H: 43

CP: 17

CL: 17

K: 25

BB: 8

EFEC: 3.83

WHIP: 1.28.

Además, reforzó a los Bravos de Margarita con quienes llegó hasta la final,haciendo un buen trabajó.