El lanzador Jesús Vargas ya tiene fecha para unirse a Leones del Caracas

El evidente maleficio de los Leones del Caracas en este comienzo de temporada, han sido sus lanzadores, sin embargo, hay una gran pieza que está próxima a incorporarse.
Se trata del abridor derecho Jesús Vargas, quien se ha convertido en uno de los lanzadores confiables, para José Alguacil en el último par de temporadas y viene de lanzar en Taiwán.
Jesús Vargas cerca de unirse a Leones del Caracas:
De acuerdo al periodista Carlos Valmore, Vargas se incorporará a al conjunto "Melenudo" a partir del 5 de noviembre y lo mejor, es que llegará listo, para estar disposición del manager casi de inmediato.
"Vengo listo y con ganas de ayudar. Creo que me bastará un bullpen para comenzar a pichar", le comentó el lanzador a Valmore.
Registros en la campaña regular anterior de Jesús Vargas:
- A: 9
- JG: 2
- JL: 2
- IP: 40.0
- H: 43
- CP: 17
- CL: 17
- K: 25
- BB: 8
- EFEC: 3.83
- WHIP: 1.28.
Además, reforzó a los Bravos de Margarita con quienes llegó hasta la final,haciendo un buen trabajó.