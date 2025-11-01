LVBP

El lanzador Jesús Vargas ya tiene fecha para unirse a Leones del Caracas

El Caracas tiene una urgencia con su cuerpo de lanzadores y este abridor les vendrá de gran ayuda

Por

Neyken Vegas
Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 04:22 pm
El evidente maleficio de los Leones del Caracas en este comienzo de temporada, han sido sus lanzadores, sin embargo, hay una gran pieza que está próxima a incorporarse. 

Se trata del abridor derecho Jesús Vargas, quien se ha convertido en uno de los lanzadores confiables, para José Alguacil en el último par de temporadas y viene de lanzar en Taiwán.

Jesús Vargas cerca de unirse a Leones del Caracas:

De acuerdo al periodista Carlos Valmore, Vargas se incorporará a al conjunto "Melenudo" a partir del 5 de noviembre y lo mejor, es que llegará listo, para estar disposición del manager casi de inmediato.

"Vengo listo y con ganas de ayudar. Creo que me bastará un bullpen para comenzar a pichar", le comentó el lanzador a Valmore.

Registros en la campaña regular anterior de Jesús Vargas:

  • A: 9
  • JG: 2
  • JL: 2
  • IP: 40.0
  • H: 43
  • CP: 17
  • CL: 17
  • K: 25
  • BB: 8
  • EFEC: 3.83
  • WHIP: 1.28.

Además, reforzó a los Bravos de Margarita con quienes llegó hasta la final,haciendo un buen trabajó.

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

