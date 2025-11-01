LVBP

Juegos para hoy en la LVBP: 1 de noviembre de 2025

Sabado, 01 de noviembre de 2025 a las 03:22 am

Esta jornada de la LVBP contará con cinco encuentros, incluyendo una doble tanda

A medida que van pasando los días, las cosas se van poniendo más intensas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y en esta ocasión, te mostraremos los desafíos pautados, para este sábado.

Cómo dato curioso, se disputarán cinco encuentros, motivado a que los Caribes de Anzoátegui y las Águilas del Zulia tendrán una doble cartelera en Maracaibo.

Juegos para hoy en la LVBP:

- Caribes de Anzoátegui (Rafael Marcano) vs Águilas del Zulia (Henrys Centeno) 4:00pm, primer juego 

-Caribes de Anzoátegui (Carlos Marcano) vs Águilas del Zulia (Davidas Neveruskas), iniciará 30 minutos de finalizar el primer duelo 

- Tiburones de La Guaira (por definir) vs Tigres de Aragua (Collin Wiles) 5:00pm

- Leones del Caracas (J. C Keys) vs Navegantes del Magallanes (Júnior Guerra) 5:30pm

- Cardenales de Lara (por definir) Bravos de Margarita (por definir) 7:00pm.

