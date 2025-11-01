Así quedaron los resultados en la jornada de este viernes en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes, 31 de octubre, tuvo de todo un poco y ante todas las situaciones que se presentaron, incluso fuera del terreno, es importante repasar cada uno de los resultados.

En horas de la tarde, la lluvia se hizo protagonista en las ciudades se disputarían los encuentros y el estadio que más se vio afectado, fue el Luis Aparicio El Grande, por ende, el duelo entre Caribes y Águilas tuvo que ser reprogramado. Por su parte, en el Monumental se arrasaron igualmente por las malas condiciones, pero Lara y Caracas si pusieron jugar.

Tigres llega a 10 victorias:

En el primer choque de la noche, los Tigres de Aragua llegaron a 10 victorias, luego de superar a los Tiburones de La Guaira 5 carreras por 3, luego de 10 entradas en el estadio Jorge Luis García Carneiro.

Bravos con doble terreneada a Magallanes:

Por su parte, los Bravos de Margarita le repitieron la dosis a los Navegantes del Magallanes, dejándolos en el terreno por segunda jornada en fila, esta vez con score de 4 carreras por 3 en el estadio Nueva Esparta.

Leones no se deja ante Cardenales:

Mientras que los Leones del Caracas también dejaron tendidos a los Cardenales de Lara en un "toma y dame" que terminó definiendo Yonathan Daza en el último episodio, para darle el triunfo a los capitalinos 6 carreras por 5.