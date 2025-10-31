Magallanes vuelve a modificar su lineup para el segundo de la serie en Margarita

Si lo hace en las victorias, tras una derrota es común que Eduardo Pérez rote su alineación y de cara al encuentro ocurrió justamente eso, con la misión de dividir en la serie de Guatamare.
Los Navegantes del Magallanes fueron terreneados este jueves en entradas extras, motivado a un cuadrangular de dos carreras de Wilson García, para poner las cifras definitivas 10 carreras por 9.
Alineación de Magallanes para el juego de hoy:
A pesar de que conectaron cuadrangulares en el choque de ayer, Tucupita Marcano y Andrelton Simmons son una de las novedades en esta alineación, al no salir entre los titulares.
- Nelson Rafa CF
- Rougner Odor 2B
- Eliézer Alfonzo Jr. BD
- Renato Núñez 1B
- Luis Suisbel 3B
- Alexis Hernández RF
- Sandy León C
- Mike Antico LF
- José Gómez SS.
El encargado de subirse a la lomita por los "Turcos", será Bryan Mata, quien tendrá su primera apertura de la campaña. Los Bravos de Margarita todavía no anunciando su líneup, para este desafío.