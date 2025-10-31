Magallanes vuelve a modificar su lineup para el segundo de la serie en Margarita

Suscríbete a nuestros canales

Si lo hace en las victorias, tras una derrota es común que Eduardo Pérez rote su alineación y de cara al encuentro ocurrió justamente eso, con la misión de dividir en la serie de Guatamare.

Los Navegantes del Magallanes fueron terreneados este jueves en entradas extras, motivado a un cuadrangular de dos carreras de Wilson García, para poner las cifras definitivas 10 carreras por 9.

Alineación de Magallanes para el juego de hoy:

A pesar de que conectaron cuadrangulares en el choque de ayer, Tucupita Marcano y Andrelton Simmons son una de las novedades en esta alineación, al no salir entre los titulares.

Nelson Rafa CF Rougner Odor 2B Eliézer Alfonzo Jr. BD Renato Núñez 1B Luis Suisbel 3B Alexis Hernández RF Sandy León C Mike Antico LF José Gómez SS.

El encargado de subirse a la lomita por los "Turcos", será Bryan Mata, quien tendrá su primera apertura de la campaña. Los Bravos de Margarita todavía no anunciando su líneup, para este desafío.